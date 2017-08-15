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Мосгорсуд смягчил до 8,5 года заключения приговор экс-президенту Внешпромбанка

Происшествия
15 августа, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Ранее адвокаты Маркус указывали, что наказание их подзащитной назначено сверх предела, предусмотренного законом

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд смягчил приговор бывшему президенту ООО "Внешпромбанк" Ларисе Маркус, снизив наказание с 9 лет на 8,5 года колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Второй фигурантке дела - Екатерине Глушаковой - приговор оставили без изменения. Адвокаты Маркус в своей жалобе указывали, что наказание их подзащитной назначено сверх предела, предусмотренного законом, и просила о снижении срока.

12 мая Хамовнический суд Москвы признал Маркус и ее заместителя Екатерину Глушакову виновными по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ за хищение у Внешпромбанка 114 млрд рублей. Глушакову суд приговорил к четырем годам колонии. Маркус признала свою вину в полном объеме, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке, т. е. без изучения доказательств и допроса свидетелей, что предусматривает наказание в виде двух третей от максимального возможного срока.

Как было установлено судом, Маркус и ее брат - руководитель банка Георгий Беджамов - в мае 2009 года создали организованную группу, в которую, помимо них, вошли вице-президент банка и директор департамента кредитования и депозитных операций Глушакова, а также другие неустановленные лица. По декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Также они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц.

В результате преступной деятельности сообщники похитили более 114 млрд рублей. Беджамов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

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