Пожар в квартире в пятиэтажке в центре Москвы локализован

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Возгорание в одной из квартир пятиэтажки на Земляном валу в центре Москвы локализовано, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Пожар в квартире на третьем этаже жилого дома на Земляном валу локализован. Из здания эвакуированы три человека, в том числе десятилетняя девочка", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что квартира горит в пятиэтажном жилом доме в центре Москвы. "Происходит возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Земляной вал, дом 65", - сказал сотрудник пресс-службы.