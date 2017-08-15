Пожар в квартире в пятиэтажке в центре Москвы локализован

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Возгорание в одной из квартир пятиэтажки на Земляном валу в центре Москвы локализовано, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Пожар в квартире на третьем этаже жилого дома на Земляном валу локализован. Из здания эвакуированы три человека, в том числе десятилетняя девочка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что квартира горит в пятиэтажном жилом доме в центре Москвы. "Происходит возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Земляной вал, дом 65", - сказал сотрудник пресс-службы.