Арестованного за убийство матери гольфиста Нестерова проверят на вменяемость

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следствие проверит на вменяемость первого мастера спорта России по гольфу, чемпиона РФ Артема Нестерова, арестованного за жестокое убийство матери. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, призванная установить наличие у Нестерова психических расстройств. Результаты ожидаются где-то через месяц-два. В настоящее время Нестеров содержится в СИЗО "Бутырка", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, супруга и сестра Нестерова практически прекратили общение с ним и даже отказываются заключать соглашение с адвокатом.
"Они отказались от общения с ним. А вот в окружении Нестерова мало верят в то, что убийство матери совершил именно он. Гольф требует крепкой нервной системы, четкого стратегического планирования действий, и это совсем не вяжется со случившимся. Многие его знакомые склоняются к тому, что Нестерова таким образом подставили, чтобы завладеть его имуществом, ведь, как известно, в гольф не играют бедные мужчины", - рассказал собеседник агентства.
14 августа Щербинский суд Москвы на два месяца арестовал Нестерова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство").
По версии следствия, известный гольфист совершил жестокое убийство своей матери в Москве и сообщил об этом по телефону супруге.