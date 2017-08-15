СК проверит сразу несколько сообщений СМИ о нарушении прав граждан в регионах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений провести доследственные проверки по материалам СМИ о нарушении прав граждан и поставил их на контроль в центральном аппарате СК. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Накануне в эфире федеральных каналов вышел ряд сюжетов, по которым Бастрыкин дал поручения руководителям ГСУ СК России по Московской области и СУ СК по Пермскому краю организовать проведение процессуальных проверок", - пояснила она.

В частности, в одном из выпусков новостей сообщалось об обманутых дольщиках в Московской области, которые четыре года ждут окончания строительства нескольких домов в Раменском районе. В сюжете упоминалось, что многоквартирные дома за эти годы превратились в "дома-призраки", при этом администрация не признает эти стройки проблемными, а в отношении застройщика начата процедура банкротства. Также в одном из сюжетов была поднята проблема многодетных семей Пермского края, которые по программе помощи получили земельные участки в коттеджном поселке, однако на месте, где должны были возводиться дома, оказались котлованы, горы строительных и бытовых отходов.

"Председатель Следственного комитета поручил проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК России, а также проконтролировать процессуальные решения, принятые по их результатам", - сообщила Петренко.