Суд продлил на три месяца арест экс-сенатора от Карелии по делу о мошенничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 августа. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд продлил до 28 ноября арест экс-сенатора и бывшего депутата Законодательного собрания республики Девлетхана Алиханова, которого судят по обвинению в мошенничестве с муниципальной недвижимостью на 35 млн рублей.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу подсудимому Алиханову Девлетхану Медетхановичу оставить без изменения. Срок содержания под стражей продлить на три месяца, то есть до 28 ноября 2017 года включительно", - сказала судья Наталья Маненок, рассматривающая уголовное дело по существу с сентября 2016 года.

Суд учел, что не все свидетели по делу допрошены, а у Алиханова имеется недвижимость в Финляндии. Ранее представители гособвинения заявили ходатайство о продлении срока ареста еще на три месяца - до 2 лет и 9 месяцев, так как обстоятельства, послужившие поводом для его ареста, не изменились. На свободе Алиханов может повлиять на свидетелей или скрыться от суда.

Адвокаты экс-сенатора и сам подсудимый просили суд отказать в удовлетворении ходатайства и изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Дело экс-сенатора

Алиханов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и 322 УК РФ ("Пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право выезда из РФ"). Вину подсудимый не признает и считает, что уголовное дело против него сфабриковано.

По версии следствия, Алиханов путем обмана руководства карельского отделения Сбербанка России и чиновников мэрии Петрозаводска при приватизации и продаже 13 объектов недвижимости, находившихся в аренде у банка, приобрел эти помещения через подставных лиц по заниженной цене. В результате махинаций городскому бюджету был причинен ущерб в размере более 8 млн рублей.

Как считают следователи, он также похитил денежные средства администрации Петрозаводска в размере более 26 млн рублей, ранее перечисленные карельским отделением Сбербанка России в счет уплаты арендных платежей. Кроме того, Алиханов 10 раз незаконно пересек российско-финляндскую границу по диппаспорту в то время, когда уже не являлся сенатором.

Алиханов был задержан 3 февраля 2015 года в Петрозаводске, на следующий день его арестовали по решению суда. Он был депутатом Заксобрания Карелии пятого созыва от партии "Единая Россия". Впервые был избран в республиканский парламент в 2002 году, переизбирался в 2006 и 2011 годах. С марта по сентябрь 2010 года представлял Карелию в Совете Федерации.