СМИ: полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в Стамбуле

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который во вторник открыл стрельбу из помпового ружья в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По его данным, мужчина в 11:30 (совпадает с московским) вышел на крышу одного из домов в районе Эсеньюрт и начал вести стрельбу. По предварительным данным, никто не пострадал.