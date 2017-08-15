СМИ: полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в Стамбуле

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АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который во вторник открыл стрельбу из помпового ружья в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
По его данным, мужчина в 11:30 (совпадает с московским) вышел на крышу одного из домов в районе Эсеньюрт и начал вести стрельбу. По предварительным данным, никто не пострадал.