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СМИ: полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в Стамбуле

Происшествия
15 августа, 15:39 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 15, августа. /ТАСС

Неизвестный стрелял с крыши одного из жилых домов, по предварительным данным, никто не пострадал

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АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который во вторник открыл стрельбу из помпового ружья в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По его данным, мужчина в 11:30 (совпадает с московским) вышел на крышу одного из домов в районе Эсеньюрт и начал вести стрельбу. По предварительным данным, никто не пострадал.

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