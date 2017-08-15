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Ростовский суд обязал Басту выплатить Децлу 350 тыс. руб. за оскорбления в соцсети

Происшествия
15 августа, 16:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, августа. /ТАСС

Конфликт разгорелся после того, как Кирилл Толмацкий пожаловался на громкую музыку в ночном клубе и негативно высказался о самих произведениях

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону во вторник обязал рэп-исполнителя Василия Вакуленко, более известного как Баста, выплатить Кириллу Толмацкому, выступавшему ранее под псевдонимом Децл, 350 тыс. руб. в качестве компенсации за оскорбления в соцсетях, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону признал сообщения Вакуленко, опубликованные в соцсети Twitter, оскорбительными и принял решение взыскать с Василия Вакуленко 350 тыс. руб. в пользу Кирилла Толмацкого в качестве моральной компенсации", - зачитала приговор судья.

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Вакуленко лично присутствовал на суде, Толмацкий в суд не явился, его интересы представлял адвокат Роман Лалаян. Он подтвердил намерения своего доверителя взыскать с Вакуленко 4 млн руб. и требование удалить из аккаунта Басты в Twitter сообщения, которые Толмацкий считает оскорбительными. Вакуленко, в свою очередь, заявил о том, что Толмацкий заинтересован в этом процессе, чтобы поднять свою популярность, поэтому обращается с исками в суд. Он считает, что Толмацкий не понес никаких моральных и физических страданий.

Как сообщалось ранее, поводом для обращения Толмацкого в суд стали новые оскорбления, опубликованные в соцсетях на странице Вакуленко в июне текущего года. После этого защита Толмацкого заявила, что их клиент подал четыре иска в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону к Вакуленко на общую сумму в 4 млн руб. В 2016 году Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону уже обязал рэпера Басту выплатить рэперу Децлу 50 тыс. рублей компенсации за оскорбления в соцсетях, хотя изначальные требования истца были 1 млн рублей.

Конфликт в соцсети разгорелся после того, как Толмацкий пожаловался на громкую музыку в ночном клубе, которая мешает спать членам его семьи, и при этом негативно высказался о самих музыкальных произведениях. В ответ Вакуленко в соцсетях обозвал Толмацкого.

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