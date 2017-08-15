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В Сьерра-Леоне 600 человек пропали без вести после схода оползней

Происшествия
15 августа, 16:52 дата обновления: 15 августа, 17:21 UTC+3

14 августа стало известно о гибели более 300 человек в пригороде столицы страны

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© EPA/ERNEST HENRY

ТАСС, 15 августа. 600 человек числятся пропавшими без вести после схода оползней и наводнений в Сьерра-Леоне.

Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на данные Красного Креста.

Накануне сообщалось о гибели более 300 человек в пригороде столицы страны - Фритауна. Число погибших не является окончательным. В Красном Кресте отмечают, что волны продолжают выносить тела погибших на пляжи Фритауна.

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