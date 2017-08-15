В Сьерра-Леоне 600 человек пропали без вести после схода оползней

В правительстве Молдавии опровергли возможность введения визового режима с РоссиейМеждународная панорама 15 августа, 18:17
Московское "Динамо" обыграло "Витязь" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 15 августа, 18:15
Райффайзенбанк ищет стартапы на GoTechНовости партнеров 15 августа, 18:07
Рогозин назвал контрабандой поставку украинских ракетных двигателей КНДРПолитика 15 августа, 18:04
"Зенит" включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"Спорт 15 августа, 17:53
Футбольный клуб "Бертон Альбион" готов пригласить на просмотр Усэйна БолтаСпорт 15 августа, 17:45
Стоимость страховки при поездке пассажира в такси может обойтись в 5-7 рублейЭкономика и бизнес 15 августа, 17:44
Путин выразил соболезнования Сьерра-Леоне в связи с жертвами в результате наводненийОбщество 15 августа, 17:40
Число проживающих в пятиэтажках московских студентов увеличилось в 1,5 разаОбщество 15 августа, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. 600 человек числятся пропавшими без вести после схода оползней и наводнений в Сьерра-Леоне.
Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на данные Красного Креста.
Накануне сообщалось о гибели более 300 человек в пригороде столицы страны - Фритауна. Число погибших не является окончательным. В Красном Кресте отмечают, что волны продолжают выносить тела погибших на пляжи Фритауна.