В Сьерра-Леоне 600 человек пропали без вести после схода оползней

ТАСС, 15 августа. 600 человек числятся пропавшими без вести после схода оползней и наводнений в Сьерра-Леоне.

Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на данные Красного Креста.

Накануне сообщалось о гибели более 300 человек в пригороде столицы страны - Фритауна. Число погибших не является окончательным. В Красном Кресте отмечают, что волны продолжают выносить тела погибших на пляжи Фритауна.