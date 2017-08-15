В Калининграде задержан причастный к убийству иностранец

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КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Калининграде гражданина одной из республик Средней Азии, скрывавшегося от правосудия более 20 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте МВД.
"Местонахождение иностранца, объявленного в межгосударственный розыск, полицейские установили в ходе оперативных мероприятий. По данным зарубежных коллег, иностранный гражданин причастен к убийству, сопряженному с разбойным нападением, которое было совершено на его родине в 1996 году в составе группы лиц", - отмечают в полиции.
Сотрудники управления МВД по Калининградской области проводят проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о передаче задержанного сотрудникам полиции иностранного государства.