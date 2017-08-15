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При столкновении микроавтобуса и двух легковушек под Ростовом пострадали пять человек

Происшествия
15 августа, 17:09 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, августа. /ТАСС

Среди пострадавших есть подросток

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Пять человек, в том числе подросток, госпитализированы после столкновения во вторник микроавтобуса Iveco без пассажиров и двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщили в пресс- службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 11 часов утра на 28-м км автодороги Гуково - Новошахтинск 37-летний водитель, управляя микроавтобусом Iveco (без пассажиров), по предварительным данным, допустил столкновение со стоящими впереди автомобилями Lada Granta и Lada Priora. В результате ДТП пострадали: водитель 1991 года рождения и пассажиры 1993 и 2000 года рождения автомобиля Lada Priora. Также с полученными травмами в больницу доставлены два пассажира микроавтобуса Iveco (родственники водителя)", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку.

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