При столкновении микроавтобуса и двух легковушек под Ростовом пострадали пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Пять человек, в том числе подросток, госпитализированы после столкновения во вторник микроавтобуса Iveco без пассажиров и двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщили в пресс- службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 11 часов утра на 28-м км автодороги Гуково - Новошахтинск 37-летний водитель, управляя микроавтобусом Iveco (без пассажиров), по предварительным данным, допустил столкновение со стоящими впереди автомобилями Lada Granta и Lada Priora. В результате ДТП пострадали: водитель 1991 года рождения и пассажиры 1993 и 2000 года рождения автомобиля Lada Priora. Также с полученными травмами в больницу доставлены два пассажира микроавтобуса Iveco (родственники водителя)", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку.