Приволжский военный суд вынесет приговор экс-полковнику ГРУ Квачкову 18 августа

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Приволжский окружной военный суд в Самаре огласит 18 августа приговор отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, обвиняемому по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" УК РФ. Об этом ТАСС во вторник сообщил помощник председателя суда Никита Трифонов.

"Сегодня в суде завершились прения сторон, подсудимый выступил с последним словом. Суд огласит приговор 18 августа", - сказал Трифонов.

Уголовное дело в отношении отставного полковника ГРУ было возбуждено в связи с размещением в марте 2015 года в YouTube видеообращения Квачкова. В течение года следователи вели проверку, усмотрев в ролике признаки экстремизма. В марте 2016 года Квачков был официально привлечен в качестве обвиняемого. В ходе прений гособвинитель просил суд приговорить подсудимого к трем годам лишения свободы.

Подсудимый своей вины не признал. Адвокаты Квачкова обратились во вторник к суду с просьбой прекратить уголовное преследование их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Как отметил адвокат Сергей Орлов, видеоролик, по данным следствия, разместили в интернете неустановленные лица. Адвокат подчеркнул, что у Квачкова, отбывавшего в это время наказание в колонии по другому судебному приговору, не было никакой возможности разместить данное видеообращение в глобальной сети.

Квачков ранее проходил главным обвиняемым по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. На основании вердикта присяжных он и другие подсудимые были полностью оправданы. Отставной полковник добился от государства компенсации в 450 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование.

В 2013 году Квачков был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Он был признан виновным по статьям УК РФ "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность".