Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-гендиректору "Аэрофлота" Глушкову

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Приговор Савеловского суда Москвы в отношении бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" по финансовым вопросам Николая Глушкова, осужденного заочно к восьми годам колонии, вступил в законную силу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
"Определение апелляционной инстанции Мосгорсуда оставлено без изменений. Таким образом, приговор вступил в законную силу", - рассказал он.
3 марта районный суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей, признав его виновным в хищении у авиакомпании почти $123 млн во второй половине 1990-х годов. Также суд постановил взыскать с Глушкова $122,6 млн.
Кроме того, согласно решению суда, средства, арестованные на счетах Глушкова в швейцарских банках, будут взысканы в пользу потерпевших. Речь идет о сумме порядка $20 млн, арестованных в 1990-х годах.
Глушков обвинялся по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Судебный процесс в отношении него проходил в заочной форме, поскольку Глушков некоторое время назад покинул Россию и, по некоторым данным, проживает в Великобритании.
Как считает следствие, Глушков в составе преступной группы вместе с предпринимателем Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. На самом же деле деньги в размере $122,654 млн были похищены.
Ранее в рамках судебного следствия был допрошен заместитель министра транспорта РФ, бывший гендиректор "Аэрофлота" Валерий Окулов. По его словам, одной из инициатив Глушкова было сотрудничество с компанией "Форос" для покрытия нехватки оборотных средств. В то же время, по сведениям Окулова, у Глушкова были товарищеские отношения с Березовским.
По данным Окулова, в 1998 году руководством "Аэрофлота" был произведен анализ деятельности финансового блока компании и сделан вывод о том, что авиакомпания находится под внешним управлением, после чего сотрудники финансового блока, включая Глушкова, были уволены.