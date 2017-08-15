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СМИ: не менее 12 человек стали жертвами падения дерева в ходе праздника на Мадейре

Происшествия
15 августа, 18:21 UTC+3 /Обновлено,

По данным газеты El País, упавшее дерево является 200-летним белым кленом. В момент его падения десятки людей покупали и зажигали свечи рядом с фонтаном по случаю религиозного праздника

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ТАСС, 15 августа. По меньшей мере 12 человек погибли и 38 пострадали в результате падения большого дерева в ходе религиозного праздника, проходящего на острове Мадейра. Об этом во вторник сообщила газета Diário de Notícias Madeira.

По ее информации, инцидент произошел примерно в полдень недалеко от города Фуншал, когда на улице было много людей. На месте происшествия работают представители гражданской обороны, медики и пожарные. Они опасаются, что число погибших может увеличиться.

По данным газеты El País, упавшее дерево является 200-летним белым кленом. В момент его падения десятки людей покупали и зажигали свечи рядом с фонтаном по случаю религиозного праздника.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

В интернете уже появилась видеозапись, на которой запечатлен момент падения дерева.

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