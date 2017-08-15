СМИ: не менее 12 человек стали жертвами падения дерева в ходе праздника на Мадейре

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ТАСС, 15 августа. По меньшей мере 12 человек погибли и 38 пострадали в результате падения большого дерева в ходе религиозного праздника, проходящего на острове Мадейра. Об этом во вторник сообщила газета Diário de Notícias Madeira.
По ее информации, инцидент произошел примерно в полдень недалеко от города Фуншал, когда на улице было много людей. На месте происшествия работают представители гражданской обороны, медики и пожарные. Они опасаются, что число погибших может увеличиться.
По данным газеты El País, упавшее дерево является 200-летним белым кленом. В момент его падения десятки людей покупали и зажигали свечи рядом с фонтаном по случаю религиозного праздника.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
В интернете уже появилась видеозапись, на которой запечатлен момент падения дерева.