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Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в Стокгольме

Происшествия
15 августа, 20:23 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 15, августа. /ТАСС

По данным полиции, пострадавшие уже известны правоохранительным органам по их связям с криминальными структурами

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СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. Один человек скончался, еще один получил во вторник ранения в результате стрельбы в южном столичном пригороде Эстберга. Об этом сообщает агентство ТТ.

"Один из получивших ранения скончался, его родственники уведомлены. У второго - раны, неопасные для жизни. Несколько человек доставлены для допроса, но никто не задержан", - рассказала представитель столичной полиции Оса Валлентин.

Информация о стрельбе на площади пригорода поступила стражам порядка в 16:02 мск. По свидетельству очевидцев, неизвестный в бронежилете использовал автоматическое оружие.

По данным полиции, пострадавшие уже известны правоохранительным органам по их связям с криминальными структурами.

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