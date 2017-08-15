Самолет Махачкала - Москва сел в Волгограде из-за закурившей пассажирки

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Махачкалы в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова.

"Закурил пассажир на рейсе Махачкала - Москва. Совершили вынужденную посадку в Волгограде, задержка составила около 40 минут. Все расходы, понесенные компанией из-за вынужденной посадки, планируем взыскать с нарушителя", - сообщила она.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь волгоградского авиаузла Ярослав Зимин, самолет экстренно сел в аэропорту в 19:04 мск. "В самолете находилось 183 пассажира. Нарушительница вместе с подругой была высажена в аэропорту Волгограда. Самолет взлетел в 20:04 мск с 181 пассажиром и продолжил свой рейс в Москву", - рассказал Зимин

Как рассказала ТАСС начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Светлана Яписова, женщине теперь грозит административная ответственность. "Установлено, что одна из пассажирок самолета закурила. После приземления сотрудники полиции составили в отношении нее протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ 11 "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте", - сообщила собеседница агентства. Пассажирке грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Это не первый подобный случай на этом направлении. В начале августа самолет этой же авиакомпании, выполнявший рейс Москва - Махачкала, был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за инцидента с закурившим на борту пассажиром. Нарушителя передали сотрудникам полиции, он был оштрафован.