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Число жертв наводнений в Сьерра-Леоне приблизилось к 400

Происшествия
15 августа, 20:53 дата обновления: 15 августа, 21:09 UTC+3

Ожидается, что число жертв стихии превысит 500 человек

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© EPA/ERNEST HENRY

ТАСС, 15 августа. Почти 400 тел извлечены из-под завалов, образовавшихся в понедельник при сходе оползня. Как сообщает во вторник агентство Reuters. Ожидается, что число жертв стихии превысит 500 человек.

По последним данным, в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения и оползня в одном из пригородов Фритауна (районе Реджент) 600 человек числятся пропавшими без вести. Около 2 тыс. жителей остались без крыши над головой.

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