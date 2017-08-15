Число жертв наводнений в Сьерра-Леоне приблизилось к 400

ТАСС, 15 августа. Почти 400 тел извлечены из-под завалов, образовавшихся в понедельник при сходе оползня. Как сообщает во вторник агентство Reuters. Ожидается, что число жертв стихии превысит 500 человек.

По последним данным, в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения и оползня в одном из пригородов Фритауна (районе Реджент) 600 человек числятся пропавшими без вести. Около 2 тыс. жителей остались без крыши над головой.