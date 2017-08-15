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Подозреваемый в убийстве женщины при выселении из квартиры в Балашихе задержан

Происшествия
15 августа, 21:55 дата обновления: 15 августа, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Балашихе. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на улице Некрасова в подмосковной Балашихе совершено нападение на женщину. В ходе слаженных действий сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД "Балашихинское" совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции установили и задержали подозреваемого - 48-летнего мужчину. По данному факту проводится проверка", - сказала Волк.

По ее словам, погибшей женщине было 37 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "Установлено, что потерпевшая прибыла в квартиру, расположенную в одном из домов по улице Некрасова в Балашихе, совместно с судебным приставом, для исполнения решения суда о выселении жильца квартиры", - сказал сотрудник пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. Он уточнил, что убитая не являлась судебным приставом.

Ранее в пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что убитая женщина, предположительно, была судебным приставом. "В среду в Балашихе женщина в сопровождении судебного пристава пришла выселять мужчину и женщину из квартиры по судебному решению. Из квартиры выбежал мужчина с ножом и ударил ее в горло, после чего женщина скончалась", - сказал сотрудник пресс-службы. Он подчеркнул, что распространенная рядом СМИ информация о том, что женщина была многодетной матерью, пока не находит подтверждения.

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