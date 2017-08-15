Городу Тырныауз в КБР из-за повторного схода селя угрожает подтопление

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ТАСС, 15 августа. Опасность подтопления жилого сектора возникла в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) из-за повторного прохождения селевого потока по руслу реки. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы и правительства республики.
"Есть большая вероятность перекрытия реки Баксан. Вода может пойти в город. Люди оповещены. Паники нет", - цитирует пресс-служба председателя правительства республики Алия Мусукова, находящегося в районе прохождения селя.
В Тырныаузе работает правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, селевая ситуация остается сложной, отмечают в правительстве региона. "На случай неблагоприятного развития обстановки подготовлены дополнительные места временного размещения людей, приняты необходимые меры по организации доставки воды и продовольствия", - уточняют в пресс-службе.
14 августа в Тырныаузе Эльбрусcкого района в пойме реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, его движение продолжалось более двух часов, сель снес пешеходный мост. Днем 15 августа поток вновь начал движение. По данным республиканского Гидрометцентра, 16 августа в Кабардино- Балкарии местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах - сильный ливень с градом, в горах местами также пройдет сильный дождь с градом. Вероятность схода селей сохраняется.