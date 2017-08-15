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Вандалы исписали красной краской колонну мемориала Линкольну

Происшествия
15 августа, 21:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, августа. /ТАСС

Написанная злоумышленниками фраза звучит примерно как "К черту закон"

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ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Вандалы при помощи баллончиков с краской написали фразу с нецензурным словом на одной из колонн мемориала Линкольну, являющегося одной из самых известных достопримечательностей Вашингтона. Как сообщила Национальная парковая служба, в настоящее время ее сотрудники стирают краску.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 августа приблизительно в 04:30 ночи (11:30 мск). Написанная злоумышленниками фраза звучит примерно как "К черту закон", но в более грубой формулировке. Колонна огорожена, а надпись заклеена листами бумаги.

"Необходимо будет провести обработку [колонны], чтобы устранить все следы граффити", - сообщила Национальная парковая служба. К настоящему моменту злоумышленников, которые сделали надпись, не нашли. Ведомство обратилось к жителям города с просьбой сообщить, если им известна какая-либо информация на этот счет.

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