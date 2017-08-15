Вандалы исписали красной краской колонну мемориала Линкольну

Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 22:25
Нестеров: "Спартак" доставит немало проблем всем соперникам в чемпионате КХЛСпорт 15 августа, 22:21
Тренер Епанчинцев остался доволен самоотдачей хоккеистов "Спартака" в матче с ЦСКАСпорт 15 августа, 22:19
Тренер ЦСКА Никитин считает, что говорить о перспективах Марченко в клубе рановатоСпорт 15 августа, 22:10
ЦСКА победил "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 15 августа, 21:31
Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild cardСпорт 15 августа, 21:14
Число жертв наводнений в Сьерра-Леоне приблизилось к 400Происшествия 15 августа, 20:53
Токсикологи нашли в организме гольфиста Вудса ингредиент марихуаныСпорт 15 августа, 20:40
Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставкуЭкономика и бизнес 15 августа, 20:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Вандалы при помощи баллончиков с краской написали фразу с нецензурным словом на одной из колонн мемориала Линкольну, являющегося одной из самых известных достопримечательностей Вашингтона. Как сообщила Национальная парковая служба, в настоящее время ее сотрудники стирают краску.
По информации ведомства, инцидент произошел 15 августа приблизительно в 04:30 ночи (11:30 мск). Написанная злоумышленниками фраза звучит примерно как "К черту закон", но в более грубой формулировке. Колонна огорожена, а надпись заклеена листами бумаги.
"Необходимо будет провести обработку [колонны], чтобы устранить все следы граффити", - сообщила Национальная парковая служба. К настоящему моменту злоумышленников, которые сделали надпись, не нашли. Ведомство обратилось к жителям города с просьбой сообщить, если им известна какая-либо информация на этот счет.