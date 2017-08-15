Более 400 жителей Тырныауза отселили из зоны подтопления в Кабардино-Балкарии

ТАСС, 15 августа. Более 400 жителей города Тырныауза в Кабардино-Балкарии выехали из возможной зоны подтопления из-за схода селевого потока, который начинает создавать задор на реке Баксан.

"Началась эвакуация населения из районов подтопления в места временного размещения. Просьба сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности, строго следовать предписаниям МЧС", - говорится в обращении правительства республики к жителям города.

Как уточнили в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС, речь идет об эвакуации более чем 400 человек. "Было принято решение об отселении жителей четырех многоквартирных домов, которые попадают в зону подтопления, это больше 400 человек. Для них подготовлены пункты временного размещения, но большинство людей отправляются к родственникам. Для их транспортировки подготовлены автобусы", - рассказали ТАСС в пресс-службе ЮРЦ МЧС.

В пункты временного размещения отправились два человека. "Сейчас уровень воды немного упал, но прогнозировать ситуацию пока сложно, поэтому на ночь людей решили отселить", - пояснил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Кантемир Беров.

На месте организована работа пунктов временного размещения граждан, куда доставляют воду и продовольствие, там же люди могут получить медицинскую и психологическую помощь. "Аварийные и экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы. Сформированы оперативные бригады, которые в срочном порядке устраняют последствия чрезвычайной ситуации", - отмечают в правительстве республики.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, власти региона ввели режим ЧС на всей территории Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока и угрозы подтопления в районе Тырныауза. Ранее режим ЧС был введен только в районе схода селя. "С 22 часов 10 минут (время совпадает с московским) на территории КБР введен режим ЧС, установлен региональный уровень реагирования для сил и средств Кабардино-Балкарской подсистемы РСЧС. В город Тырныауз выдвинулась аэромобильная группировка в составе 100 человек личного состава и семи единиц техники", - уточняется в сообщении.

По данным ГУ МЧС, в Тырныаузе развернуты 3 ПВР вместимостью 1150 человек, есть возможность развернуть еще два дополнительных пункта в местных школах. На месте работают 310 человек, 55 единиц техники и 4 плавсредства.

14 августа в Тырныаузе Эльбрусcкого района в пойме реки Герхожан-Су сошел селевой поток, его движение продолжалось более двух часов, сель снес пешеходный мост. Днем 15 августа поток вновь начал движение. По данным республиканского Гидрометцентра, 16 августа в Кабардино- Балкарии местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах - сильный ливень с градом, в горах местами также пройдет сильный дождь с градом. Вероятность схода селей сохраняется.