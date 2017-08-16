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На Камчатке на пляж вынесло тело одного из пропавших в Авачинском заливе рыбаков

Происшествия
16 августа, 2:10 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Операция по поиску еще двух рыбаков продолжится, в ней задействуют все суда, находящиеся в районе ЧП на промысле, и катер поискового отряда Дальневосточного регионального центра МЧС

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Тело одного из трех рыбаков, пропавших на Камчатке в Авачинском заливе 9 августа, обнаружено на берегу Халактырского пляжа. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

"Тело мужчины было обнаружено вечером 15 августа в воде у берега на Халактырском пляже полицейскими. Для того чтобы извлечь его, полицейские обратились к спасателям", - сообщила она.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю, тело мужчины было опознано. Погибшим оказался один из рыбаков, которые пропали 9 августа на катере.

"Обнаружено тело мужчины 1972 года рождения. Он опознан. Это один из рыбаков, который по сводкам полиции числился пропавшим без вести", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в среду поисковая операция в Авачинском заливе продолжится. Обследовать акваторию будут все суда, находящиеся в том районе на промысле, а также катер "Лидер" поискового отряда Дальневосточного регионального центра МЧС.

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