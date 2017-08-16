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СМИ: из-за поломки поезда в метро Каракаса произошли несколько небольших взрывов

Происшествия
16 августа, 3:20 UTC+3 ТАСС

ЧП привело к временной приостановке работы метрополитена

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ТАСС, 16 августа. Несколько станций метро в столице Венесуэлы Каракасе временно прекратили работу из-за неисправности поезда, передает во вторник телеканал NTN со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что поломка на одном из составов привела к нескольким "небольшим взрывам", посетители на станции метро "Площадь Венесуэлы" были эвакуированы. "На месте действуют представители оперативной службы и Национальной гвардии, они ожидают устранения неисправности", - пояснил телеканалу представитель экстренных служб Адилек Пенья.

Управление метро Каракаса заявило, что движение поездов по всем линиям восстановлено. "Метро на всех линиях и станциях работает в полном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter метро.

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