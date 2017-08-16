Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 25 тыс. га за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилась на 25 тыс. га, из них 18 тыс. га пришлось на нелесные территории. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

"Всего в округе за указанный период (сутки) действовало 100 очагов: 95 в Республике Саха (Якутия), три в Сахалинской области, два в Хабаровском крае. Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 25 тыс. га, из нее более 18,5 тыс. га - нелесная площадь (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности)", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация складывается в Якутии, где горят более 800 тыс. га леса и нелесных территорий. Большая часть охваченной огнем площади приходится на отдаленные районы, где тушение не проводится из-за транспортной труднодоступности.

Всего на тушении доступных пожаров в Якутии задействовано 590 человек и 45 единиц техники. За сутки им удалось локализовать распространение огня на 9 тыс. га.

В Хабаровском крае и Сахалинской области, по данным региональных управлений МЧС, действуют небольшие пожары. При этом отмечается, что на Сахалине прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Высокую пожарную опасность прогнозируют и на юге Хасынского городского округа Магаданской области. Здесь власти предлагают населению 16-18 августа не выходить и не выезжать в лесные массивы.

Всего с начала пожароопасного периода (с марта) на территории ДФО зарегистрировано 1828 лесных пожаров на площади более 2 млн га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) - более 1,5 млн га.