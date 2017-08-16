В Приморье восстановили движение поездов на размытом паводком участке железной дороги

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Движение поездов на участке железной дороги Барановский - Хасан, который связывает районы Приморья с пунктом пропуска на границе с КНДР, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"15 августа в 23:06 мск (06:06 местного времени 16 августа - прим. ТАСС) было восстановлено движение поездов на участке Барановский - Хасан ДВЖД, - проинформировала пресс-служба. Как уточнил представитель дороги, в среду движение поездов осуществляется в полном объеме. "Однако ремонтные работы будут продолжены, ветка требует укрепления",- отметил он.

Движение на участке ДВЖД было остановлено вечером 6 августа. Вызванный ливнем паводок повредил свыше 100 участков железнодорожного пути протяженностью более 12 км, 27 искусственных сооружений - 19 мостов, восемь водопропускных труб. Были затоплены устройства сигнализации, централизации и блокировки. Движение поездов полностью остановилось.

Ремонтные работы продолжались круглосуточно. К ним привлекли около 400 человек, в том числе 95 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа. В ремонте участвовали пять восстановительных поездов.