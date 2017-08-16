В Приморье восстановили движение поездов на размытом паводком участке железной дороги

Формирование свайных фундаментов Крымского моста завершеноВ стране 16 августа, 9:28
В Екатеринбурге возобновлена подача горячей воды после ремонта на ТЭЦНовости Урала 16 августа, 9:10
Владельцам собак, загрызших ребенка на Урале, грозит до двух лет колонииНовости Урала 16 августа, 8:46
ЦЭНКИ сообщил о готовности космодрома Восточный к пускам 2017 годаКосмос 16 августа, 8:42
Глава UFC Уайт считает, что Нурмагомедов еще не готов к бою с ФергюсономСпорт 16 августа, 8:41
Австралийские специалисты нашли новый район для поисков малайзийского BoeingПроисшествия 16 августа, 8:32
Третий запуск с космодрома Восточный запланирован на 22 декабряКосмос 16 августа, 7:36
Минздрав сократит на треть количество коек в проекте перинатального центра НовосибирскаОбщество 16 августа, 6:46
В Москве и Подмосковье в среду будет до 26 градусов тепла и без осадковМосква 16 августа, 6:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Движение поездов на участке железной дороги Барановский - Хасан, который связывает районы Приморья с пунктом пропуска на границе с КНДР, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
"15 августа в 23:06 мск (06:06 местного времени 16 августа - прим. ТАСС) было восстановлено движение поездов на участке Барановский - Хасан ДВЖД, - проинформировала пресс-служба. Как уточнил представитель дороги, в среду движение поездов осуществляется в полном объеме. "Однако ремонтные работы будут продолжены, ветка требует укрепления",- отметил он.
Движение на участке ДВЖД было остановлено вечером 6 августа. Вызванный ливнем паводок повредил свыше 100 участков железнодорожного пути протяженностью более 12 км, 27 искусственных сооружений - 19 мостов, восемь водопропускных труб. Были затоплены устройства сигнализации, централизации и блокировки. Движение поездов полностью остановилось.
Ремонтные работы продолжались круглосуточно. К ним привлекли около 400 человек, в том числе 95 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа. В ремонте участвовали пять восстановительных поездов.