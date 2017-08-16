Австралийские специалисты нашли новый район для поисков малайзийского Boeing

СИДНЕЙ, 16 августа. /ТАСС/. Австралийские эксперты определили новый перспективный район поисков малайзийского Boeing (рейс MH370), пропавшего в 2014 году в Индийском океане. Об этом сообщил глава Австралийского бюро безопасности на транспорте Грег Худ, представив в среду новые доклады специалистов Австралийской геологической службы и Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).

Их составители проанализировали снимки океана, сделанные с французского спутника 23 марта 2014 года, т.е. спустя две недели после исчезновения самолета. На них видны группы относительно однородных по фактуре и контурам предметов, похожих на обломки самолета. Первоначально спасатели проигнорировали эти снимки, поскольку на них был запечатлен район, оказавшийся вне пределов официальной зоны поисков, определенной на основании большого объема самой различной информации, в том числе данных других спутников.

Однако позднее эксперты взглянули на эти снимки по-новому, сопоставив их с информацией специалистов CSIRO, которые провели компьютерное моделирование подводных течений в океане к западу от Австралии. В результате стало ясно, что небольшой район к северо-западу от основной поисковой зоны является перспективным для новых работ.

"Информация Геослужбы и CSIRO, вероятно, окажется полезной при планировании каких-либо новых поисков", - заявил глава бюро. "Но, мы, безусловно, должны проявлять осторожность, поскольку окончательно не определено, что [запечатленные на спутниковых снимках] объекты являются обломками MH370", - предупредил он, напомнив также о том, что "основные полномочия по проведению любых новых поисков принадлежат властям Малайзии, где был зарегистрирован самолет".

Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет Boeing 777-200 выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли.

В ходе продолжавшихся почти три года поисков была обследована обширная зона к западу от Австралии общей площадью 120 тыс. кв. км. Поиски были приостановлены в январе нынешнего года, тем не менее министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их возможно будет возобновить "в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета".