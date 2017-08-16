В Подмосковье из общежития МФТИ эвакуировали 50 человек из-за пожара

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в здании общежития Московского физико-технического института (МФТИ) в Долгопрудном. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, пострадавших нет.

"Из здания из-за задымления выведены 50 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар возник в подвале четырехэтажного общежития. Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 30 кв. метров, открытое горение также ликвидировано.

Причины пожара выясняются.