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В Подмосковье из общежития МФТИ эвакуировали 50 человек из-за пожара

Происшествия
16 августа, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Отмечается, что пострадавших нет

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в здании общежития Московского физико-технического института (МФТИ) в Долгопрудном. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, пострадавших нет.

"Из здания из-за задымления выведены 50 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар возник в подвале четырехэтажного общежития. Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 30 кв. метров, открытое горение также ликвидировано.

Причины пожара выясняются.

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