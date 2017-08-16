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МЧС Армении: лесной пожар в основном потушен, но самолет РФ продолжит вылеты

Происшествия
16 августа, 8:49 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 16, августа. /ТАСС

Отмечается, что ведутся работы по тушению пожара на оставшейся территории заповедника радиусом в 2,5 км

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ЕРЕВАН, 16 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в заповеднике в Армении локализован, работы по его тушению близки к завершению. Об этом сообщили в среду в МЧС республики.

"Пожар в государственном заповеднике "Хосровский лес" в радиусе 13,5 км локализован и потушен, - отметили в ведомстве. - В настоящее время ведутся работы по тушению пожара на оставшейся территории радиусом в 2,5 км".

Всю ночь в Ереване и на большей части территории Армении шел дождь, что способствовало борьбе с огнем.

"Несмотря на сложные погодные условия, противопожарный самолет Ил-76 МЧС России сегодня продолжит вылеты для тушения огня", - отметили в МЧС Армении.

12 августа возник крупный пожар в заповеднике "Хосровский лес" в области Арарат в 61-м км к юго-востоку от Еревана. Огнем было охвачено несколько сотен гектаров.

Ил-76 прибыл в Армению 14 августа в связи с запросом правительства Армении и по поручению правительства РФ. Во вторник самолет совершил шесть вылетов в район пожара. На рабочем совещании во вторник президент Армении Серж Саргсян выразил особую благодарность российским спасателям, оказавшим помощь в борьбе с огнем.

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Саргсян, Серж Азатович
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