Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Семья погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего ребенка, в крови которого была обнаружена большая концентрация алкоголя, в рамках уголовного дела о халатности отказалась от эксгумации тела. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Виктор Данильченко.
"Мы отказались от проведения процедуры эксгумации [тела]. Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним", - рассказал защитник.
Он напомнил, что по делу о халатности назначена комплексная экспертиза с привлечением экспертов в различных областях. "По делу привлечено большое количество экспертов и поставлено большое количество вопросов для выяснения истинной причины попадания алкоголя в кровь мальчика", - подчеркнул юрист, добавив, что результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.
Как сообщил ранее Данильченко, отца мальчика, Романа Шимко, признали потерпевшим по делу о халатности и по факту ДТП, которое произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова, управлявшая автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.
Вместе с тем, согласно результатам повторных комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. "Следов торможения на месте ДТП не было", - отметил Данильченко. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном.
Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Женщина признает, что сбила ребенка, но отрицает, что в это время она разговаривала по телефону. Железнодорожный суд Московской области 21 августа проведет в закрытом режиме предварительные слушания по делу Алисовой.