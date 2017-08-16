Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде Москвы в ходе первого заседания по существу уголовного дела в его отношении заявил, что глава "Роснефти" Игорь Сечин и генерал Олег Феоктистов организовали провокацию взятки в отношении него, передает корреспондент ТАСС
"Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях", - сказал Улюкаев.
"Считаю необходимым заявить, что передача суммы была спланирована ФСБ. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - добавил бывший министр.
Министр отверг обвинения в получении взятки в $2 млн. "Виновным себя не признаю полностью", - сказал Улюкаев.
Ранее министр заявил, что не обсуждал произошедший инцидент с главой государства. "Нет, не обсуждал", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Экс-министр пришел суд в хорошем настроении и с книгой Чехова, передает корреспондент ТАСС.
На входе в здание суда на вопрос "Как ваши дела?" он ответил: "Все хорошо!" Перед заседанием Улюкаев сообщил, что читает собрание сочинений Чехова, а прямо сейчас - рассказ "Убийство". Отвечая на вопросы журналистов, Улюкаев предположил, что рост российской экономики в 2% в этом году считает возможным. "Да, 2% могут быть", - отметил он.
В марте 2017 года Сечин подтвердил уход из компании вице-президента по безопасности Олега Феоктистова и уточнил, что Феоктистов вернулся на военную службу.
"Роснефть" в сентябре 2016 года сменила главу службы безопасности, тогда на должность вице-президента - руководителя службы назначен был назначен Олег Феоктистов. Он родился в 1964 году в Москве, окончил Академию ФСБ, работал в структурах ФСБ.