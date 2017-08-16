Около 20 населенных пунктов в Крыму частично остались без света из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Сильный дождь с грозой частично оставил без света около 20 населенных пунктов в Крыму. Энергетики восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение, сообщило в среду Минэнерго РФ.

"По состоянию на 08:00 (среды) отключено: ВЛ 6-10 кВ - 13; ТП - 62. Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 1 600 человек). Мощность отключенных потребителей - 3,2 МВт", - говорится в сообщении.

В Крыму третий день действует штормовое предупреждение, в среду ожидаются сильные ливни, град, усиление ветра до 25 метров в секунду.

В Минэнерго уточнили, что аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ "Крымэнерго" начались во вторник днем. В результате без света накануне оставалась часть бытовых потребителей в 53 населенных пунктах (около 9 тыс. человек - прим. ТАСС). "К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено 37 бригад в составе 80 человек и 37 единиц специальной техники", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго.