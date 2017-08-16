Еще 500 спасателей направят на ликвидацию паводка в Приморье

Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея УлюкаеваПроисшествия 16 августа, 10:50
Боксеры Паккьяо и Хорн достигли принципиальной договоренности о реваншеСпорт 16 августа, 10:48
Новые площадки для музыкантов открыли в московском метро и МЦКОбщество 16 августа, 10:45
Дети-аутисты могут социализироваться благодаря искусству и спортуСоциальная ответственность 16 августа, 10:40
С молитвой и рубанком: как соловецкие монахи сохраняют всемирное наследиеВ стране 16 августа, 10:25
Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в ИндииПроисшествия 16 августа, 10:22
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБЭкономика и бизнес 16 августа, 10:15
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"Экономика и бизнес 16 августа, 10:06
Донской опроверг изменение границы России и Казахстана у озера СладкоеПолитика 16 августа, 10:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Группировка МЧС, которая ликвидирует паводок в Приморье, будет увеличена на 500 человек, сообщил журналистам в среду первый заместитель министра МЧС РФ Владимир Степанов.
"Группировку сил увеличим в ближайшие дни. Думаю, это будет 500 человек дополнительно, для того, чтобы максимально быстро расчистить дворы, откачать колодцы", - сказал Степанов по итогам проведенного во Владивостоке совещания под руководством полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.
Он добавил, что дополнительные силы спасателей будут переброшены из Сибири и Поволжья.
По данным МЧС, сейчас в ликвидации последствий паводка в Приморье задействованы более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС - более 1700 человек, около 300 единиц техники, 62 плавстредства и три воздушных судна.
В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек, в том числе более тысячи детей.
По данным МЧС, на утро 16 августа в регионе остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них - 16 детей.