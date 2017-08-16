Еще 500 спасателей направят на ликвидацию паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Группировка МЧС, которая ликвидирует паводок в Приморье, будет увеличена на 500 человек, сообщил журналистам в среду первый заместитель министра МЧС РФ Владимир Степанов.

"Группировку сил увеличим в ближайшие дни. Думаю, это будет 500 человек дополнительно, для того, чтобы максимально быстро расчистить дворы, откачать колодцы", - сказал Степанов по итогам проведенного во Владивостоке совещания под руководством полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Он добавил, что дополнительные силы спасателей будут переброшены из Сибири и Поволжья.

По данным МЧС, сейчас в ликвидации последствий паводка в Приморье задействованы более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС - более 1700 человек, около 300 единиц техники, 62 плавстредства и три воздушных судна.

В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек, в том числе более тысячи детей.

По данным МЧС, на утро 16 августа в регионе остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них - 16 детей.