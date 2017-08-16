Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в Индии

Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея УлюкаеваПроисшествия 16 августа, 10:50
Боксеры Паккьяо и Хорн достигли принципиальной договоренности о реваншеСпорт 16 августа, 10:48
Новые площадки для музыкантов открыли в московском метро и МЦКОбщество 16 августа, 10:45
Дети-аутисты могут социализироваться благодаря искусству и спортуСоциальная ответственность 16 августа, 10:40
С молитвой и рубанком: как соловецкие монахи сохраняют всемирное наследиеВ стране 16 августа, 10:25
Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в ИндииПроисшествия 16 августа, 10:22
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБЭкономика и бизнес 16 августа, 10:15
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"Экономика и бизнес 16 августа, 10:06
Донской опроверг изменение границы России и Казахстана у озера СладкоеПолитика 16 августа, 10:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев потребовал взятку в размере $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина на саммите стран БРИКС в Индии, сказал прокурор на заседании суда в среду, передает корреспондент ТАСС.
"Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования", - сказал прокурор.