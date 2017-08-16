Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в Индии

Происшествия
16 августа, 10:22 UTC+3 МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Обвинитель заявил, что глава "Роснефти" под давлением согласился на незаконные требования

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев потребовал взятку в размере $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина на саммите стран БРИКС в Индии, сказал прокурор на заседании суда в среду, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Улюкаев обвинил Сечина и ФСБ в провокации

"Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования", - сказал прокурор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Алексея Улюкаева Коррупционные скандалы
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Улюкаев, Алексей Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
3
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
4
Формирование свайных фундаментов Крымского моста завершено
5
Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в Индии
6
Донской опроверг изменение границы России и Казахстана у озера Сладкое
7
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама