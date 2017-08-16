Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в Индии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев потребовал взятку в размере $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина на саммите стран БРИКС в Индии, сказал прокурор на заседании суда в среду, передает корреспондент ТАСС.

"Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования", - сказал прокурор.