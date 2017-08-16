ФСБ изъяла 650 кг красной икры из тайников в Магаданской области

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пограничники совместно с полицейскими обнаружили в Магаданской области два тайника, из которых изъято 650 кг красной икры.
Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району совместно с УМВД России по Магаданской области в 42-х км юго-западнее поселка Эвенск Магаданской области обнаружены два тайника, в которых находились 26 пластиковых контейнеров с икрой лососевых пород рыб общим весом 650 кг", - уточнили в ФСБ.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам составляет 2,5 млн рублей. По факту правонарушения проводится проверка.