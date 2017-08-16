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ФСБ изъяла 650 кг красной икры из тайников в Магаданской области

Происшествия
16 августа, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Сумма ущерба оценивается в 2,5 млн рублей

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пограничники совместно с полицейскими обнаружили в Магаданской области два тайника, из которых изъято 650 кг красной икры.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району совместно с УМВД России по Магаданской области в 42-х км юго-западнее поселка Эвенск Магаданской области обнаружены два тайника, в которых находились 26 пластиковых контейнеров с икрой лососевых пород рыб общим весом 650 кг", - уточнили в ФСБ.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам составляет 2,5 млн рублей. По факту правонарушения проводится проверка.

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