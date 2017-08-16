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Суд перенес слушания по делу Улюкаева на 1 сентября

Происшествия
16 августа, 10:47 дата обновления: 16 августа, 10:49 UTC+3

Это связано с необходимостью вызова свидетелей

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 1 сентября продолжение слушаний по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить просьбу прокуратуры, отложить заседание на 1 сентября, на 10:00 мск в связи с необходимостью вызова свидетелей", - огласила решение судья Лариса Семенова.

Суд также установил порядок судебного следствия: допросить свидетелей обвинения, изучить письменные доказательства обвинения, затем допросить свидетелей защиты и изучить их доказательства, в последнюю очередь допросить обвиняемого.

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