СК проводит проверку по видеоролику жестокой расправы с котенком в Самарской области

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САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку из-за размещенного в интернете видеоролика с жестокой расправой детей над котенком, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.
"Следственное управление СК РФ по Самарской области проводит по данному факту доследственную проверку. В ходе проверки будет также дана оценка работе должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проверять условия жизни и воспитания детей", - сказали в пресс-службе.
По данным следователей, накануне некоторые СМИ сообщили, что девочки-подростки из города Кинель Самарской области убили котенка, ударяя его об стену и транслируя эти действия в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание провести процессуальную проверку по данному факту и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям подростков.