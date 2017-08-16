Суд в Подмосковье в рамках иска Дадина к ФСИН запросил видеозаписи из колонии в Карелии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Железнодорожный суд Подмосковья в рамках административного иска активиста Ильдара Дадина к ФСИН России и администрации колонии в Карелии истребовал видеозаписи из ИК № 7, где он отбывал наказание. Об этом в среду сообщил ТАСС адвокат Николай Зборошенко.

"Железнодорожный суд истребовал из колонии, где отбывал наказание мой доверитель, видеозаписи, сделанные за все время пребывания Дадина в ИК № 7. Кроме того, судом были истребованы доказательства из Минюста, подтверждающие наличие оснований для отказа встречи Дадина со мной в качестве адвоката в ноябре прошлого года", - рассказал защитник.

Железнодорожный суд в среду начал рассмотрение объединенных в один административный иск четырех жалоб Дадина на действия ФСИН и администрации колонии по отношению к активисту. Речь идет о двух жалобах к ФСИН России, в которых оспаривается решение об этапировании Дадина в карельскую колонию и об условиях этапирования к месту отбывания наказания. "Еще в двух жалобах к колонии в Карелии мы оспариваем недопуск меня как адвоката к Дадину в конце прошлого года, а также о наложении администрацией колонии моему подзащитному восьми произвольных дисциплинарных взысканий", - отметил Зборошенко.

Следующее заседание суд назначил на 19 сентября.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии.