Неизвестные забросали здание "Киевблагоустройства" коктейлями "Молотова"

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Неизвестные забросали коктейлями "Молотова" здание коммунального предприятия "Киевблагоустройство". Об этом в среду сообщил исполняющий обязанности директора организации Андрей Андреев.
"Неизвестные перелезли через ограду, проникли на территорию предприятия и бросили два коктейля "Молотова" в большой кабинет, где находятся рабочее места сотрудников. Расцениваю это событие как угрозу или месть предприятию, которое в последние годы ведет последовательную политику уборки незаконных временных сооружений по всему Киеву", - написал он Facebook.
В результате инцидента никто не пострадал.
Мэр Киева Виталий Кличко, сразу после вступления в должность в июне 2014 года, объявил войну незаконным, по его мнению, торговым сооружениям и киоскам. Несмотря на массовые протесты владельцев, только в 2015 году было ликвидировано более 4200 таких объектов. В планах на 2017 год - снос еще около 2200 киосков и торговых павильонов.