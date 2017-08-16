DM: рядом с лондонским аэропортом Саутенд прогремел взрыв

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в среду неподалеку от аэропорта английского приморского города Саутенд-он-Си, расположенного к востоку от Лондона. Об этом сообщила газета Daily Mail, опубликовав сделанную со стороны моря фотографию поднимающихся клубов дыма.

Издание сообщает, что пожарные уже ведут борьбу с огнем, но не указывает, имел ли объект, где произошел взрыв, какое-либо отношение к самому аэропорту.

Противопожарная служба графства Эссекс в свою очередь сообщает, что шесть пожарных машин направлены к аэропорту Саутенд в связи с возгоранием в самолетном ангаре. Thick black smoke could be seen billowing from an area near the Essex airport https://t.co/oiwTtTyKfv pic.twitter.com/SJtrROG5NR — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 16 августа 2017 г.