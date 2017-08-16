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Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существу

Происшествия
16 августа, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Гособвинение полагает, что экс-министр начал вымогать взятку в $2 млн у главы "Роснефти" во время саммита БРИКС в октябре 2016 года. Алексей Улюкаев назвал это ложным доносом Игоря Сечина

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд в среду начал процесс по существу в отношении бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. Гособвинение на процессе заявило, что взятку экс-министр начал вымогать у главы "Роснефти" в октябре 2016 года, во время саммита БРИКС на Гоа. Сам Улюкаев назвал это ложным доносом Игоря Сечина, после чего последовала провокация взятки.

На процесс Улюкаев пришел в хорошем настроении, с книжкой Антона Чехова, пояснив, что читает рассказ "Убийство". Также он дал краткий прогноз роста российской экономики. На вопрос журналистов "Как ваши дела?" отвечал "Все хорошо!".

Хронология событий

Как сообщил прокурор в суде, 15 октября прошлого года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти". "Пятнадцатого октября 2016 года, находясь в служебной командировке на саммите стран БРИКС, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в сумме $2 млн в качестве благодарности за дачу им положительного заключения на осуществление сделки по приобретению акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать законным действиям "Роснефти" путем дачи отрицательных заключений по иным сделкам компании", - огласил прокурор. Встреча глав государств БРИКС проходила в октябре 2016 года в индийском штате Гоа.

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"Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования", - сказал прокурор. По его словам, вернувшись из служебной командировки, Сечин обратился в ФСБ России в целях пресечения преступных действий Улюкаева. Сотрудники ФСБ привлекли главу "Роснефти" к участию в следственном эксперименте в рамках оперативно-разыскных мероприятий, добавил прокурор.

Далее, по словам представителя гособвинения, "14 ноября 2016 года в 12:41 мск между Сечиным и Улюкаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний подтвердил свое ранее высказанное намерение получить взятку, согласился в указанный день примерно в 17 часов приехать в офис "Роснефти". В период с 17 часов до 17 часов 25 минут, находясь на территории офиса "Роснефть", ... Улюкаев лично получил от Сечина, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, взятку в особо крупном размере в сумме $2 млн".

В свою очередь Улюкаев в суде заявил, что в его отношении "органами ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса директора "Роснефти" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Феоктистова". "Данная провокация послужила обоснованием необоснованного возбуждения в отношении меня данного уголовного дела. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - добавил Улюкаев.

Экс-министр считает, что "в процессе расследования данного дела следственные органы не только намеренно игнорировали очевидные доказательства ложных показаний Сечина, но и умышленно не предпринимали необходимых действий". "В конце концов, в отношении меня в отсутствие каких-либо объективных доказательств было сфабриковано обвинение, которое основывалось исключительно на показаниях Сечина о том, что я якобы вымогал у него взятку за положительное заключение", - сказал бывший министр.

Улюкаев назвал подобные обвинения ложными и абсурдными, "особенно, если иметь в виду политический вес господина Сечина в российском политическом истеблишменте".

Также Улюкаев заявил, что не обсуждал свое уголовное дело с главой государства. "Нет, не обсуждал", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов перед заседанием. "Этот процесс в историческом смысле закончится хорошо, принесет пользу русскому народу", - отметил Улюкаев.

Что касается Феоктистова, то в сентябре 2016 года он стал вице-президентом - главой службы безопасности "Роснефти", а в марте 2017 года, по словам Сечина, ушел из компании, вернувшись на военную службу. Феоктистов родился в 1964 году в Москве, окончил Академию ФСБ, работал в структурах ФСБ.

Защита просила вернуть дело в прокуратуру

Адвокаты просили вернуть дело в прокуратуру, потому что их не устроила зачитанная в суде версия обвинения. Сегодняшнее обвинительное заключение, по их мнению, значительно разнится с предъявленным их подзащитному и имеющимся ранее в деле. "Если государственный обвинитель вышел за рамки обвинения, то мы должны просить вернуть дело прокурору, - сказал адвокат Тимофей Гриднев. - Оно значительно отличается от ранее предъявленного, что не дает нам возможности нормально проводить линию защиты".

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Согласно обвинительному заключению, первоначально Улюкаев предлагал исключить "Роснефть" из возможных участников приватизации "Башнефти". Как следует из материалов дела, из правительства РФ в Минэкономразвития поступило поручение о подготовке предложений, связанных с обращением "Роснефти" об участии в приватизации "Башнефти", однако Улюкаев 10 августа 2016 года подписал и направил в кабинет министров доклад, в котором предложил исключить подконтрольные государству компании, в том числе "Роснефть", из числа возможных участников. Однако позднее министр направил доклад о целесообразности одобрения данной сделки, говорится в материалах суда.

Гриднев пояснил, что главное отличие заключается в том, что Улюкаеву вменяется то, что "он подписал заключение, что компания "Роснефть" не имеет права участвовать в приватизации "Башнефти". "Таких фраз в обвинительном заключении (предъявленном ранее) нет. И никогда за все время в ходе следствия это никто не предъявлял", - отметил адвокат.

В итоге суд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело экс-министра. Как сказала судья Лариса Семенова, "суд не нашел существенных нарушений закона в оглашенном обвинительном заключении, которые не могли бы быть устранены в судебном заседании. Дословного зачитывания обвинительного заключения не требует закон. Гособвинитель изложил заключение в доступной, понятной форме".

Продолжение слушаний

Замоскворецкий суд Москвы перенес на 1 сентября продолжение слушаний по делу Улюкаева в связи с необходимостью вызова свидетелей, сказала судья Семенова. Заседание назначено на 10:00 мск.

При этом суд установил порядок судебного следствия: допросить свидетелей обвинения, после изучить письменные доказательства обвинения, затем допросить свидетелей защиты и изучить их доказательства, а в последнюю очередь допросить обвиняемого Улюкаева.

Ранее сообщалось, что Игорь Сечин будет вызван в качестве свидетеля обвинения на судебный процесс по делу Улюкаева. В среду пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил, что не знает, пойдет ли Сечин в суд 1 сентября.

"Я не могу ответить на этот вопрос, пойдет ли он туда в это время (1 сентября). Существуют какие-то вещи, связанные с исполнением необходимых обязанностей. Я не видел повестку Сечину, на какое число, не знаю. Мы не вмешиваемся в компетенцию суда", - сказал он.

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Борьба с коррупцией Дело Алексея Улюкаева Коррупционные скандалы
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