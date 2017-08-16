Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд в среду начал процесс по существу в отношении бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. Гособвинение на процессе заявило, что взятку экс-министр начал вымогать у главы "Роснефти" в октябре 2016 года, во время саммита БРИКС на Гоа. Сам Улюкаев назвал это ложным доносом Игоря Сечина, после чего последовала провокация взятки.

На процесс Улюкаев пришел в хорошем настроении, с книжкой Антона Чехова, пояснив, что читает рассказ "Убийство". Также он дал краткий прогноз роста российской экономики. На вопрос журналистов "Как ваши дела?" отвечал "Все хорошо!".

Хронология событий

Как сообщил прокурор в суде, 15 октября прошлого года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти". "Пятнадцатого октября 2016 года, находясь в служебной командировке на саммите стран БРИКС, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в сумме $2 млн в качестве благодарности за дачу им положительного заключения на осуществление сделки по приобретению акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать законным действиям "Роснефти" путем дачи отрицательных заключений по иным сделкам компании", - огласил прокурор. Встреча глав государств БРИКС проходила в октябре 2016 года в индийском штате Гоа.

"Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования", - сказал прокурор. По его словам, вернувшись из служебной командировки, Сечин обратился в ФСБ России в целях пресечения преступных действий Улюкаева. Сотрудники ФСБ привлекли главу "Роснефти" к участию в следственном эксперименте в рамках оперативно-разыскных мероприятий, добавил прокурор.

Далее, по словам представителя гособвинения, "14 ноября 2016 года в 12:41 мск между Сечиным и Улюкаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний подтвердил свое ранее высказанное намерение получить взятку, согласился в указанный день примерно в 17 часов приехать в офис "Роснефти". В период с 17 часов до 17 часов 25 минут, находясь на территории офиса "Роснефть", ... Улюкаев лично получил от Сечина, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, взятку в особо крупном размере в сумме $2 млн".

В свою очередь Улюкаев в суде заявил, что в его отношении "органами ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса директора "Роснефти" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Феоктистова". "Данная провокация послужила обоснованием необоснованного возбуждения в отношении меня данного уголовного дела. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - добавил Улюкаев.

Экс-министр считает, что "в процессе расследования данного дела следственные органы не только намеренно игнорировали очевидные доказательства ложных показаний Сечина, но и умышленно не предпринимали необходимых действий". "В конце концов, в отношении меня в отсутствие каких-либо объективных доказательств было сфабриковано обвинение, которое основывалось исключительно на показаниях Сечина о том, что я якобы вымогал у него взятку за положительное заключение", - сказал бывший министр.

Улюкаев назвал подобные обвинения ложными и абсурдными, "особенно, если иметь в виду политический вес господина Сечина в российском политическом истеблишменте".

Также Улюкаев заявил, что не обсуждал свое уголовное дело с главой государства. "Нет, не обсуждал", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов перед заседанием. "Этот процесс в историческом смысле закончится хорошо, принесет пользу русскому народу", - отметил Улюкаев.

Что касается Феоктистова, то в сентябре 2016 года он стал вице-президентом - главой службы безопасности "Роснефти", а в марте 2017 года, по словам Сечина, ушел из компании, вернувшись на военную службу. Феоктистов родился в 1964 году в Москве, окончил Академию ФСБ, работал в структурах ФСБ.

Защита просила вернуть дело в прокуратуру

Адвокаты просили вернуть дело в прокуратуру, потому что их не устроила зачитанная в суде версия обвинения. Сегодняшнее обвинительное заключение, по их мнению, значительно разнится с предъявленным их подзащитному и имеющимся ранее в деле. "Если государственный обвинитель вышел за рамки обвинения, то мы должны просить вернуть дело прокурору, - сказал адвокат Тимофей Гриднев. - Оно значительно отличается от ранее предъявленного, что не дает нам возможности нормально проводить линию защиты".

Согласно обвинительному заключению, первоначально Улюкаев предлагал исключить "Роснефть" из возможных участников приватизации "Башнефти". Как следует из материалов дела, из правительства РФ в Минэкономразвития поступило поручение о подготовке предложений, связанных с обращением "Роснефти" об участии в приватизации "Башнефти", однако Улюкаев 10 августа 2016 года подписал и направил в кабинет министров доклад, в котором предложил исключить подконтрольные государству компании, в том числе "Роснефть", из числа возможных участников. Однако позднее министр направил доклад о целесообразности одобрения данной сделки, говорится в материалах суда.

Гриднев пояснил, что главное отличие заключается в том, что Улюкаеву вменяется то, что "он подписал заключение, что компания "Роснефть" не имеет права участвовать в приватизации "Башнефти". "Таких фраз в обвинительном заключении (предъявленном ранее) нет. И никогда за все время в ходе следствия это никто не предъявлял", - отметил адвокат.

В итоге суд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело экс-министра. Как сказала судья Лариса Семенова, "суд не нашел существенных нарушений закона в оглашенном обвинительном заключении, которые не могли бы быть устранены в судебном заседании. Дословного зачитывания обвинительного заключения не требует закон. Гособвинитель изложил заключение в доступной, понятной форме".

Продолжение слушаний

Замоскворецкий суд Москвы перенес на 1 сентября продолжение слушаний по делу Улюкаева в связи с необходимостью вызова свидетелей, сказала судья Семенова. Заседание назначено на 10:00 мск.

При этом суд установил порядок судебного следствия: допросить свидетелей обвинения, после изучить письменные доказательства обвинения, затем допросить свидетелей защиты и изучить их доказательства, а в последнюю очередь допросить обвиняемого Улюкаева.

Ранее сообщалось, что Игорь Сечин будет вызван в качестве свидетеля обвинения на судебный процесс по делу Улюкаева. В среду пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил, что не знает, пойдет ли Сечин в суд 1 сентября.

"Я не могу ответить на этот вопрос, пойдет ли он туда в это время (1 сентября). Существуют какие-то вещи, связанные с исполнением необходимых обязанностей. Я не видел повестку Сечину, на какое число, не знаю. Мы не вмешиваемся в компетенцию суда", - сказал он.