СМИ: врезавшийся в пиццерию во Франции мужчина признан вменяемым

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Мужчина, направивший свой автомобиль в витрину пиццерии в городе Сет-Сор в 65 км к востоку от Парижа, признан вменяемым. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на прокуратуру.

К соответствующему выводу пришли специалисты по результатам первой психиатрической экспертизы. В связи с этим водитель может быть привлечен к уголовной ответственности. По информации телеканала, обвинения водителю могут быть предъявлены в ближайшее время.

Инцидент с наездом автомобиля на витрину пиццерии в городе Сет-Сор произошел в понедельник вечером. В результате происшествия на месте погибла тринадцатилетняя девочка, ужинавшая там со своими родителями. Еще 13 человек получили ранения, пять из них находятся сейчас в крайне тяжелом состоянии.

Следствие почти сразу отвергло версию теракта. Виновник происшествия был задержан на месте жандармами и не оказал при этом сопротивления. Сейчас он находится под стражей.

О задержанном известно, что это 32-летний житель соседнего города Ла-Ферте-су-Жуар, ранее не попадавший в поле зрения полиции или спецслужб. Уже установлено, что неделей ранее он пытался совершить самоубийство.

Уголовное производство открыто по статьям "предумышленное убийство с использованием оружия", "покушение на убийство" и "управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ".