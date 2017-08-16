СМИ: врезавшийся в пиццерию во Франции мужчина признан вменяемым

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ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Мужчина, направивший свой автомобиль в витрину пиццерии в городе Сет-Сор в 65 км к востоку от Парижа, признан вменяемым. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на прокуратуру.
К соответствующему выводу пришли специалисты по результатам первой психиатрической экспертизы. В связи с этим водитель может быть привлечен к уголовной ответственности. По информации телеканала, обвинения водителю могут быть предъявлены в ближайшее время.
Инцидент с наездом автомобиля на витрину пиццерии в городе Сет-Сор произошел в понедельник вечером. В результате происшествия на месте погибла тринадцатилетняя девочка, ужинавшая там со своими родителями. Еще 13 человек получили ранения, пять из них находятся сейчас в крайне тяжелом состоянии.
Следствие почти сразу отвергло версию теракта. Виновник происшествия был задержан на месте жандармами и не оказал при этом сопротивления. Сейчас он находится под стражей.
О задержанном известно, что это 32-летний житель соседнего города Ла-Ферте-су-Жуар, ранее не попадавший в поле зрения полиции или спецслужб. Уже установлено, что неделей ранее он пытался совершить самоубийство.
Уголовное производство открыто по статьям "предумышленное убийство с использованием оружия", "покушение на убийство" и "управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ".