Путин поручил главе КБР принять меры по ликвидации последствий схода селя в Тырныаузе

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Кабардино-Балкарской республики Юрию Кокову принять все необходимые меры по ликвидации последствий схода селя в городе Тырныауз. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Во время рабочей поездки в Калининградскую область президент по телефону заслушал доклад главы республики о текущей ситуации в районе стихийного бедствия", - сообщили в пресс-службе.

"Путин поручил Кокову продолжать все необходимые действия для скорейшего восстановления инфраструктуры города и оказания помощи населению района", - пояснили в Кремле.