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Путин поручил главе КБР принять меры по ликвидации последствий схода селя в Тырныаузе

Происшествия
16 августа, 15:44 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 16, августа. /ТАСС

Президент поручил глава Кабардино-Балкарии продолжать все необходимые действия для скорейшего восстановления инфраструктуры города

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КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Кабардино-Балкарской республики Юрию Кокову принять все необходимые меры по ликвидации последствий схода селя в городе Тырныауз. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Во время рабочей поездки в Калининградскую область президент по телефону заслушал доклад главы республики о текущей ситуации в районе стихийного бедствия", - сообщили в пресс-службе.

"Путин поручил Кокову продолжать все необходимые действия для скорейшего восстановления инфраструктуры города и оказания помощи населению района", - пояснили в Кремле.

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Коков, Юрий Александрович Путин, Владимир Владимирович
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