Источник: дело экс-замминистра культуры РФ Пирумова передано в Генпрокуратуру

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении средств, выделенных государством на реставрацию объектов культурного наследия, в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова и других фигурантов передано в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В настоящее время уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру. Предположительно, процесс займет от 10 до 30 дней", - сказал источник.
Ранее стало известно, что все фигуранты дела погасили вменяемый следствием ущерб в размере 163 млн рублей.
20 июля был вынесен первый приговор по данному делу - Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 5 годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-консалт" Никиту Колесникова.
По данным следствия, Григорий Пирумов в 2012 году создал преступную группу, которая заключала госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, в Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, в усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.
Под следствие также попали: экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компанией Александр Коченов, советник гендиректора ООО "Линнит-консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек обвиняются по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенно группой лиц".
Почти все фигуранты дела ранее полностью или частично признали вину, некоторые из которых также заключили сделку со следствием.