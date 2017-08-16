Годовалый ребенок получил травмы и госпитализирован после наезда машины в московском дворе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские проводят проверку после получения ребенком 2016 года рождения травм вследствие наезда иномарки во дворе жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По его словам, во дворе одного из домов по улице Юных Ленинцев водитель автомобиля марки "Skoda" следовал задним ходом и наехал на мужчину, который катался во дворе дома на самокате с ребенком. В результате ДТП ребенок 2016 года рождения получил травмы и был госпитализирован.

"По данному факту проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.