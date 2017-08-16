Сотрудники МЧС РФ спасли девушку, тонувшую в море в районе Евпатории

ТАСС, 16 августа. Сотрудники МЧС спасли девушку, тонувшую у берегов Евпатории в Крыму. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"При проведении планового водного патрулирования акватории города Евпатория в районе прибрежной зоны спасателями на воде была обнаружена девушка, которая просила о помощи. Пострадавшая находилась в море в 400 метрах от берега", - сказал представитель МЧС.

Спасатели подняли пострадавшую на борт. По ее словам, судорога свела ей ногу и она не смогла доплыть до берега.

"Спасенная гражданка Украины, 1994 года рождения, от медицинской помощи отказалась. Спасатели напомнили девушке правила безопасного поведения на воде", - добавили в ведомстве.