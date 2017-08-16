На фестивале "Праздник топора" под Томском отравились 18 человек

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ТАСС, 16 августа. Массовое отравление произошло на фестивале деревянной скульптуры и зодчества "Праздник топора" под Томском. Шесть человек госпитализированы, всего отравились 18 посетителей, сообщает в среду пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Томской области, которое проводит проверку после ЧП.
"По предварительным данным, 16 августа 2017 года во время проведения "Праздника топора" в селе Зоркальцево Томского района 18 человек были доставлены в медицинские учреждения с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру. Шестеро из них госпитализированы - пятеро взрослых и четырнадцатилетний подросток", - отмечают в СК.
Организаторы мероприятия, в свою очередь, сообщили ТАСС, что среди отравившихся есть мастера, принимающие участие в фестивале, но они питались вне территории площадки. "Несколько мастеров получили отравление, они в больнице", - отметил собеседник агентства.
Комментарий областного департамента здравоохранения ТАСС получить пока не удалось.
Фестиваль деревянной скульптуры и зодчества "Праздник топора" проходит в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском. В нем принимают участие около 200 мастеров - плотников, гончаров и кузнецов - из более чем 20 стран мира.