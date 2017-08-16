Суд в Москве арестовал до 13 сентября замгендиректора летного отряда "Россия"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в июле заключил под стражу до 13 сентября заместителя генерального директора специального летного отряда "Россия" Андрея Тюрина по делу о мошенничестве. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд еще во второй половине июля удовлетворил ходатайство следствия об избрании Тюрину меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, Тюрину вменяется статья 159 УК РФ ("Мошенничество").

Тюрин в сентябре 2016 года был назначен врио начальника летного отряда после отстранения от должности прежнего руководителя Ярослава Одинцова после возбуждения дела о превышении полномочий.

Специальный летный отряд "Россия" занимается авиационным обслуживанием высших лиц государства.