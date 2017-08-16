В Крыму восстановлено энергоснабжение, прерванное непогодой

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Энергоснабжение населенных пунктов в Крыму, пострадавших из-за сильных дождей и гроз, полностью восстановлено, сообщает в среду Минэнерго РФ.

"16 августа 2107 года в 17:50 мск аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 15 по 16 августа из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) на территории Республики Крым происходили массовые аварийные отключения. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 53 населенных пунктах (более 9 тыс. человек).

К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено 37 бригад в составе 80 человек и 37 единиц специальной техники. По данным МЧС, на Крымском полуострове сохраняется штормовая погода с сильными ливнями, грозами и шквалистым ветром до 20-25 м/с.