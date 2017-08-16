Мосгорсуд обязал пересмотреть жалобу Трунова и Маруани на действия полицейских

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отменил постановление о прекращении производства по жалобе юриста Игоря Трунова и лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани на действия сотрудников полиции, изъявших на время проверки их личные вещи и адвокатское досье юриста. Об этом ТАСС сообщил сам юрист.
"Мосгорсуд удовлетворил нашу апелляционную жалобу и отменил решение судьи Карпова, прекратившего производство по делу об обжаловании незаконных действий полиции. Дело вернули в районный суд на новое рассмотрение в ином составе", - сказал Трунов.
18 мая Басманный суд прекратил производство по жалобе, мотивировав свое решение тем, что предмет жалобы не подпадает под действие ст. 125 УПК РФ ("Судебный порядок рассмотрения жалоб"), в рамках которой была подана жалоба.
Ранее Трунов рассказал ТАСС, что управление собственной безопасности ГУ МВД РФ в ходе служебной проверки выявило нарушения в действиях полицейских, задержавших и санкционировавших оперативно-разыскные мероприятия в отношении него и Маруани. Материалы служебной проверки были направлены в столичное следственное управление Следственного комитета РФ для рассмотрения и принятия решения, а также прокурору Центрального административного округа Москвы для надзора.
Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов были задержаны полицейскими вечером 29 ноября прошлого года в отделении Сбербанка в центре Москвы, где они собирались встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь".
28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и даже согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.
В конце декабря следователь отказал Киркорову в возбуждении против Маруани и Трунова уголовного дела о вымогательстве.