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Врезавшийся на машине в пиццерию во Франции мужчина обвинен в убийстве

Происшествия
16 августа, 23:34 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, августа. /ТАСС

Водителю также предъявлены обвинения по статьям "Покушение на убийство" и "Управление транспортным средством под воздействием наркотических средств"

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ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах предъявлены мужчине, направившему свой автомобиль в витрину пиццерии в городе Сет-Сор в 65 км к востоку от Парижа. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местную прокуратуру.

32-летний водитель также обвинен по статьям "Покушение на убийство" и "Управление транспортным средством под воздействием наркотических средств". Ранее в среду по результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.

В понедельник вечером в витрину пиццерии в городе Сет-Сор въехал автомобиль, в результате чего погибли 13-летняя девочка, еще 13 человек получили ранения. Полиция задержала жителя соседнего города Ла-Ферте-су-Жуар, который неделей ранее пытался совершить самоубийство.

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