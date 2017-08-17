ГП РФ не согласна с решением Швейцарии разблокировать счета экс-главы Банка Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ категорически не согласна с решением правоохранительных органов Швейцарии, отказавшихся от сотрудничества по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина и разблокировавших его счета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, комментируя отказ компетентных органов Швейцарии от исполнения запроса о правовой помощи.

Ранее РБК со ссылкой на телерадиокомпанию SRF сообщило, что правоохранительные органы Швейцарии разблокировали банковские счета Бородина, на которых хранилось более 300 млн швейцарских франков. Они были арестованы по запросу Генпрокуратуры РФ. Официальный представитель министерства юстиции Фолко Галли объяснил это решение неверием в справедливость российского правосудия и тем, что в России не уважают нормы, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека.

"Генеральная прокуратура России выразила швейцарским коллегам категорическое несогласие с принятым решением, идущим вразрез с международными обязательствами этого государства по борьбе с преступностью, в том числе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем", - подчеркнули в Генпрокуратуре. В ведомстве считают, что "принятое решение абсолютно политизированно".

Сотрудничество прокуратур России и Швейцарии

В Генпрокуратуре назвали непоследовательной позицию швейцарской стороны в вопросе сотрудничества по уголовному делу Бородина, а "приведенные утверждения в ее обоснование бездоказательными, не основанными на нормах международного права".

В российском надзорном ведомстве пояснили, что сотрудничество прокуратур России и Швейцарии началось еще в 2011 году, когда Швейцария возбудила в отношении Бородина уголовное дело по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем. Аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении Бородина и его соучастников во Франции, Германии и других государствах, где предположительно были размещены похищенные им у банка и его вкладчиков и выведенные из России почти 2 млрд евро. Однако в том же 2014 году уголовное преследование Бородина в Швейцарии было внезапно прекращено, расследование в России и других государствах продолжается. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что компетентные органы ряда других государств, в том числе стран ЕС, исполняют российские запросы и оказывают помощь в расследовании, блокируя и арестовывая принадлежащее Бородину имущество. "Тем самым они способствуют возмещению ущерба, нанесенного преступлениями", - пояснили в Генпрокуратуре.

В ведомстве назвали неожиданным решение Швейцарии снять арест с банковских счетов Бородина, который сохранялся до мая 2017 года.

"Утверждения о якобы несоблюдении в отношении Бородина права на справедливое судебное разбирательство и нарушениях Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод голословны и не основаны на каких-либо фактах или доказательствах. Какая-либо информация относительно соблюдения прав Бородина в уголовном процессе у российской стороны предварительно не запрашивалась", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве считают, что "подобные решения компетентных органов иностранных государств, ратующих на словах за верховенство права и борьбу с коррупцией, лишь способствуют безнаказанности лиц, совершающих экономические преступления".

Дело Банка Москвы

В 2010 году против бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 13 млрд рублей. Позднее было заведено второе дело - о хищениях. Бородин и Акулинин были объявлены в международный розыск, в отношении них была избрана мера пресечения в виде заочного ареста. В 2013 году Бородин получил убежище в Великобритании.